Realme GT Neo to nadchodzący smartfon, który pojawił się w TENAA. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Realme GT Neo.

Realme GT Neo to nowy flagowiec, który będzie zmodyfikowanym modelem z początku marca. Ten ostatni sprzedaje się naprawdę dobrze. Smartfon został dostrzeżony na stronie TENAA. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Opublikowano też zdjęcia. Rzućmy sobie okiem na Realme GT Neo i zobaczmy, co zaoferuje.

Realme GT Neo otrzyma zakrzywiony wyświetlacz. To 6,55-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+. Spodziewajmy się też odświeżania na poziomie 120 Hz. Następnie mamy baterię o pojemności nominalnej 2200. Tak naprawdę to pod obudową znajdą się dwa takie akumulatory o łącznej pojemności 4400 mAh, co pozwoli na szybkie ładowanie.

Realme GT Neo ma też otrzymać inny procesor. Mówi się o tym, że będzie to MediaTek Dimensity 1200. Sam aparat fotograficzny wizualnie się nie różni. Pewnie będzie to ta sama kamera. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o nominalnej pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

źródło