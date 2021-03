POCO X3 Pro to wyczekiwany smartfon, który jest coraz bliżej. Premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Tymczasem wyciekła cena dla rynku europejskiego. Telefon ma kosztować na Starym Kontynencie tylko 269 euro. To daje nam około 1230 złotych. Tak więc będzie naprawdę tani, co z pewnością cieszy.

POCO X3 Pro to smartfon, który ma dostać niezapowiedziany jeszcze procesor Snapdragon 860. Będzie to układ SoC wykonany w 7-nm litografii. Wspomniana wyżej cena dotyczy konfiguracji z 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB miejsca na dane. Pojawi się także wariant z 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane, ale tutaj kwoty nie podano.

Cena POCO X3 Pro sprawi, że będzie to hit

Niska cena POCO X3 Pro sprawi, że smartfon powinien być wręcz rozchwytywany. W tej kwocie będzie można liczyć na ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Ma też pojawić się bateria o pojemności 5200 mAh. Spodziewajmy się także dosyć dobrego aparatu fotograficznego.

