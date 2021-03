Mi 11 Lite 5G to nadchodzący średniak Xiaomi. W sieci została dostrzeżona cena smartfona. Zobaczmy, co już wiemy i ile ma kosztować Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G to jeden z dwóch nowych średniaków, które były już obiektem wielu przecieków. W jednym z europejskich sklepów pojawiła się oferta tego modelu, a wraz z nią cena w postaci 408,18 euro. To daje nam równowartość 1870 zł. Zobaczmy, co wiemy o modelu Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Wspomniana cena Xiaomi Mi 11 Lite 5G dotyczy modelu mającego 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Widzimy też, że smartfon będzie dostępny w czarnym kolorze obudowy. Oczywiście pojawią się też inne odcienie. Premiera musi być blisko. Tym bardziej, że producent certyfikuje to urządzenie już od jakiegoś czasu.

Xiaomi Mi 11 Lite ma dostać potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Procesor to Snapdragon 765G. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 765G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny z sensorem 64 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

