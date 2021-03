POCO X3 Pro jest coraz bliżej. Smartfon ma dostać SoC Snapdragon 860. Qualcomm dopiero go zapowie. Pojawiły się też informacje związane z ceną POCO X3 Pro.

POCO X3 Pro to smartfon, który ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. W sieci pojawiły się nowe informacje związane ze specyfikacją techniczną telefonu. Ma on otrzymać nowy procesor Qualcomma i ma to być układ SoC Snapdragon 860. Ponadto cena tego modelu będzie naprawdę atrakcyjna.

Qualcomm jeszcze nie zapowiedział procesora Snapdragon 860. Będzie to SoC wykonany w 7-nm litografii. Dokładne szczegóły nie są znane, ale spodziewajmy się mniejszej wydajności względem Snapdragona 870 z takiego Xiaomi Mi 10S. Jednak to wpłynie na koszty produkcji. Finalnie też na ceny smartfonów.

Cena POCO X3 Pro ma być atrakcyjna

Plotki mówią o tym, że cena POCO X3 Pro w Indiach może wynieść około 21 tys. rupii, a to daje nam kwotę na poziomie 1111 złotych. To niewiele, choć oczywiście w Europie będzie ona wyższa. W takiej Polsce pewnie przekroczy ona 1,5 tys. złotych. Na więcej informacji trzeba poczekać, ale debiut jest blisko. Premiera ma odbyć się pod koniec marca.

