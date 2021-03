Huawei P50 Pro to flagowiec, który jest blisko. Smartfon był obiektem wielu przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery, które w końcu ujawniają aparat fotograficzny. Kamera jest z pewnością nietypowa. Rzućmy sobie okiem na wygląd Huawei P50 Pro i zobaczmy, co już o nim wiemy.

Huawei P50 Pro ma zakrzywiony ekran o przekątnej 6,6 cala z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. To wiemy nie od dziś. Jednak aparat fotograficzny to zupełne zaskoczenie. Projekt wyspy dla kamery ujawnia nam dwa wielkie obiektywy oraz diodę doświetlającą LED. Naprawdę jesteśmy ciekawi tego, co wymyślili Chińczycy. Rendery możecie obejrzeć poniżej.

Projekt aparatu fotograficznego z Huawei P50 Pro budzi zaciekawienie. Producent zapewne wpadł na nietypowe rozwiązanie, które ma zapewnić możliwość robienia bardzo dobrych zdjęć. Na szczegóły tej kamery trochę jednak poczekamy. Tymczasem znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Huawei P50 Pro – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran OLED o nieznanej rozdzielczości i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000 5G

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z EMUI 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło