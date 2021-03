Oppo Find X3 Pro oficjalnie. Cena, specyfikacja techniczna i dostępność

Oppo Find X3 Pro to nowy smartfon, którego premiera odbyła się dziś. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy, co oferuje Oppo Find X3 Pro.

Oppo Find X3 Pro to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Dziś odbyła się jego globalna premiera. Cena nie jest niska, ale z drugiej strony jest to naprawdę konkretny flagowiec, którego specyfikacja techniczna jest z najwyższej półki. Zobaczmy więc, ile trzeba zapłacić za Oppo Find X3 Pro i na co można liczyć w zamian.

Cena Oppo Find X3 Pro nie jest niska

Oppo Find X3 Pro trafi na rynek tylko w jednej konfiguracji. To model mający 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Producent innych opcji nie przewidział. Cena to 1149 euro, czyli około 5250 złotych. Tanio nie będzie. Sprzedaż modelu rozpocznie się 30 marca.

Ekran OLED LTPO ze zmiennym odświeżaniem obrazu

Oppo Find X3 Pro ma 6,7-calowy ekran OLED typu LTPO z odświeżaniem obrazu w zakresie 5-120 Hz. To wyświetlacz o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3216 pikseli), który wspiera 10-bitowe zarządzenie kolorami. Zagęszczenie pikseli wynosi tu 525 ppi, a maksymalna jasność została ustalona na poziomie 1300 nitów. Natomiast odwzorowanie barw odbywa się z dokładnością na poziomie 0,4 JNCD.

Duży zakres wsparcia dla 5G

Producent chwali się, że Oppo Find X3 Pro jest tym flagowcem, który wspiera najwięcej pasm dla 5G na rynku. Obsługuje ich 13. Smartfon jest też zgodny z NSA i SA czy też oferuje obsługę dual SIM dla sieci nowej generacji. Pod obudową ma oczywiście modem Snapdragon X60, który jest częścią platformy Snapdragon 888. Są też inne nowoczesne moduły łączności, w tym Bluetooth 5.2 czy Wi-Fi 6E.

Ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny

Oppo Find X3 Pro ma też ładnie zaprojektowany aparat fotograficzny, który już oglądaliśmy w przeciekach. Aparat szerokokątny oraz ultraszerokokątny zostały dozbrojone w sensory Sony IMX766 z matrycami 50 MP. Jest też inteligentny autofocus i specjalny tryb makro do robienia zdjęć z odległości 4 cm. Producent chwali się też nagrywaniem wideo ze wsparciem dla 10-bitów. Są też duże możliwości z zakresu przybliżania. Tutaj wymienia się 60-krotny zoom.

Bateria o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem

Oppo Find X3 Pro ma baterię o pojemności 4500 mAh. Producent zapewnił tu wsparcie dla technologii szybkiego ładowania SuperVOOC 2.0 o mocy 65 W. W ten sposób bateria od 0 do 40 proc. może być naładowana w ciągu 10 minut. Po pół godziny pod ładowarką będzie to 100 proc. Jest też obsługa bezprzewodowego ładowania o mocy 30 W. Tutaj od 0 do 100 proc. potrwa to 80 minut. Specyfikacja techniczna Oppo Find X3 Pro widoczna jest niżej.

Oppo Find X3 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z SuperVOOC 65 W

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C (USB 3.1)

czytnik linii papilarnych

Android 11 z ColorOS 11

