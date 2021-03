MIUI 12.5 już blisko. Xiaomi szuka testerów MIUI Global Stable ROM

MIUI 12.5 to nadchodząca aktualizacja Xiaomi. Firma szuka do testów MIUI Global Stable ROM testerów. Aplikować można do 31 marca.

MIUI 12.5 to aktualizacja, którą ogłoszono w grudniu. Xiaomi udostępni ją także na smartfony z globalnej dystrybucji. Tymczasem firma szuka osób chętnych na testy MIUI Global Stable ROM. Program pilotażowy ma na celu pozwolić na dopracowanie oprogramowania. Jeszcze przed jego publicznym udostępnieniem. Kto może się zgłaszać?

Xiaomi zaprasza do testów MIUI Global Stable ROM pełnoletnich użytkowników swoich smartfonów, którzy nie boją się pracy z poglądową wersją oprogramowania. Aplikować można po udaniu się do linka źródłowego. Możliwe to jest do dnia 31 marca. Finalna wersja MIUI 12.5 jest coraz bliżej. Poniżej lista urządzeń kwalifikujących się do programu pilotażowego.

Te smartfony Xiaomi kwalifikują się do MIUI Global Stable ROM i finalnej wersji MUI 12.5

Mi 10 Pro (Global, EEA, IN)

Mi 10 (Global, EEA, IN)

Mi 10 Lite (Global, EEA)

Mi 9 (Global, EEA)

Mi 9T Pro (Global, EEA)

Redmi K20 Pro (IN)

Mi Note 10 Lite (Global, EEA)

Mi 9 SE (EEA)

Mi 9 Lite (Global, EEA)

Redmi Note 9T (EEA)

Redmi Note 8 Pro (Global, EEA, IN)

Redmi Note 9S (Global, EEA)

Redmi Note 9 Pro (IN)

Redmi Note 8T (EEA)

Redmi 9 Power (IN)

Mi 11 (Global, EEA)

Redmi Note 10 Pro (Global, EEA)

Redmi Note 10 Pro/Pro Max (IN)

