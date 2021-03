Xiaomi Mi 10S to nowy smartfon marki. Premiera odbyła się w Chinach. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy, co oferuje Xiaomi Mi 10S.

Xiaomi Mi 10S to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Dziś, zgodnie z zapowiedziami, odbyła się jego premiera w Chinach. Cena podstawowej konfiguracji to 3299 juanów (ok. 1950 zł). Za najbogatszą edycję trzeba zapłacić 3799 juanów (ok. 2250 zł). Zobaczmy sobie, jak przedstawia się specyfikacja techniczna modelu Xiaomi Mi 10S.

Smartfon ma 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Xiaomi Mi 10S to pierwszy model chińskiej marki z układem Snapdragon 870. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4780 mAh i wspiera ładowanie (przewodowe i bezprzewodowe) o mocy 30 W. W przypadku zwrotnego jest to 10 W.

Xiaomi Mi 10S ma też poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Dodatkowo znajdziemy tu obiektyw ultraszerokokątny (123 stopnie) z matrycą 13 MP i dwie kamerki 2 MP. Jedna to czujnik głębi, a druga do zdjęć makro. Przedni aparat ma sensor 20 MP. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 10S – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 13 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4780 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

208 gramów

Android 11 z MIUI 12

