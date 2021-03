Realme GT ze świetną sprzedażą. Niska cena przyciągnęła klientów

Realme GT to smartfon, którego sprzedaż w Chinach wystartowała dziś. Flagowiec cieszył się wielkim zainteresowaniem. Sprawiła to niska cena Realme GT.

Realme GT to smartfon, który debiutował wcześniej w marcu. Dziś rozpoczęła się w Chinach jego sprzedaż, która zakończyła się świetnym wynikiem, co potwierdził producent. Przeważyła o tym niska cena flagowca. Urządzenie można kupić od 2899 juanów (ok. 1700 zł). To sprawiło, że Realme GT był rozchwytywany.

Sprzedaż Realme GT w ciągu zaledwie 10 sekund osiągnęła łączną wartość na poziomie blisko 100 mln juanów (ok. 60 mln złotych). W tym czasie producent musiał więc sprzedać ponad 30 tys. sztuk telefonów. Całkiem nieźle. W Europie na to urządzenie trochę poczekamy.

Realme GT ma zadebiutować także w wersji Neo. Ten smartfon nie otrzyma jednak procesora Snapdragon 888, a inny SoC. Będzie to Dimensity 1200. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Realme GT 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

