Pixel 6 to smartfon, który zobaczymy jesienią. Pewne informacje o nim ujawnia Aparat Google 8.2. Tam doszukano się szczegółów kamerki z Google Pixel 6.

Google Pixel 6 to smartfon, który pewnie zadebiutuje dopiero jesienią 2021 roku. Urządzenie już pojawiało się w przeciekach. Teraz dowiadujemy się, że pewne informacje o jego kamerze znajdują się w aplikacji Aparat Google 8.2. Co tam dokładnie znaleziono? Rzućmy sobie na to okiem.

Aparat Google 8.2 ujawnia, że Pixel 6 ukrywa się pod nazwą kodową Oriole. Tam dowiadujemy się, że smartfon otrzyma ekran z okrągłym wcięcie dla kamery do selfie, które tym razem będzie wyśrodkowane w górnej części. W zeszłorocznych modelach umieszczono je w narożniku wyświetlacza. To sprawi, że część wskaźników u góry ekranu ulegnie zmniejszeniu. Poniżej mockup, który to prezentuje.

Aparat Google 8.2 ujawnia coś jeszcze o kamerze modelu Pixel 6

W nowej wersji aplikacji Aparat z numerkiem 8.2 pojawia się też szczegół związany z rozdzielczością filmów, które Pixel 6 pozwoli nagrywać kamerką do selfie. Zostanie ona zwiększona do 4K. Obecnie telefony mogą rejestrować nią filmy w jakości 1080p.

