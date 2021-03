Huawei Mate 40E 5G to nowy smartfon chińskiej marki. Cena i specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Zobaczmy, co oferuje model Huawei Mate 40E 5G.

Huawei Mate 40E 5G to nowy smartfon, który został zaprezentowany w Chinach. Cena to 4599 juanów (ok. 2720 zł) za model mający 128 GB miejsca na dane. Wersja 256 GB kosztuje 5099 juanów (ok. 3015 zł). Sprzedaż w Państwie Środka rusza 18 marca. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu Huawei Mate 40E 5G.

Smartfon ma 6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Huawei Mate 40E ma także procesor HiSilicon Kirin 990E wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Jest też czytnik kart NM. Bateria ma pojemność 4200 mAh i można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 40 W.

Huawei Mate 40E 5G ma też aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Uzupełniają go obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 16 MP i teleobiektyw z sensorem 8 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli. Znajdziemy tu też Wi-Fi 6, NFC czy Bluetooth 5.2. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z EMUI 11. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Huawei Mate 40E 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2376 pikseli i odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 990E

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci NM

kamerka 13 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 64 MP f/1.9 + 16 MP f/2.2 + 8 MP

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

188 gramów

Android 10 z EMUI 11

źródło