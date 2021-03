POCO X3 NFC to smartfon, który debiutował z MIUI 12 opartym na Androidzie 10. Po kilku miesiącach nadeszła wyczekiwana aktualizacja. Tak, to Android 11 udostępniony również w zeszłym roku. Nowe oprogramowanie pojawia się na pierwszych rynkach. Mogą je pobierać m.in. właściciele telefonu z części krajów Europy.

Aktualizacja dla POCO X3 NFC do systemu Android 11 wprowadza jest wraz z MIUI 12.0.6.0.RJGEUXM. Tak więc jest to oprogramowanie dla smartfonów pochodzących z europejskiej dystrybucji. Software dystrybuowany drogą OTA waży 2,3 GB. Ma też nieaktualne już lutowe poprawki bezpieczeństwa.

Android 11 z MIUI 12 dla POCO X3 NFC nie dla wszystkich

Aktualizacja do systemu Android 11 nie jest jeszcze udostępniana wszystkim użytkownikom modelu POCO X3 NFC. Wynika to z faktu, że wdrażane jest jako stable-beta. To oznacza, że dostęp otrzyma tylko część użytkowników. Na podstawie uzyskanej od nich opinii producent podejmie dalsze kroki związane z szerszym udostępnieniem oprogramowania. Na to trzeba będzie jednak jeszcze chwilę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło