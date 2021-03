Galaxy A82 5G certyfikowany. Premiera modelu marki Samsung coraz bliżej

Samsung Galaxy A82 5G to smartfon, który pojawia się w przeciekach już od jakiegoś czasu. Niedawno w bazie Geekbench została dostrzeżona jego częściowa specyfikacja techniczna. Teraz dowiadujemy się, że sprzęt jest certyfikowany. To naturalnie przybliża go do rynkowego debiutu. Premiera z pewnością nie jest odległa.

Samsung Galaxy A82 5G został dostrzeżony na stronie organizacji Bluetooth SIG, gdzie otrzymał stosowny certyfikat. Dokładnie pod nazwą kodową SM-A826S. Za wiele tam się jednak nie dowiemy. Wiadomo tylko, że otrzyma moduł Bluetooth 5.0.

Premiera modelu Samsung Galaxy A82 5G zapewne w drugim kwartale

Nie spodziewajmy się, że Samsung Galaxy A82 5G zadebiutuje jeszcze w marcu. W tym miesiącu spodziewamy się za to modelu A52. Smartfon z obracanym aparatem fotograficznym powinien pojawić się w przyszłym kwartale. Jego cała specyfikacja techniczna nadal nie jest znana. Wiadomo tylko, że otrzyma procesor Snapdragon 855 Plus, czyli układ SoC Qualcomma, który gościł we flagowcach z drugiej połowy 2019 roku.

