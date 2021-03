Xiaomi Mi 10S z datą premiery. Dostanie aparat 108 MP, a cena ma być niska

Mi 10S to nowy smartfon Xiaomi, którego cena ma być niska. Jest data premiery i częściowa specyfikacja. Zobaczmy, co już wiadomo o modelu Xiaomi Mi 10S.

Xiaomi Mi 10S to smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Jego cena ma być niższa od kwoty 3 tys. juanów (ok. 1780 zł). Już wcześniej w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Teraz jest data premiery i jest nią 10 marca. Wtedy odbędzie się zapowiedź Xiaomi Mi 10S.

Wiemy, że Xiaomi Mi 10S otrzyma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Inspirowany jest on kamerą z modelu Ultra. Pod obudową znajdzie się Snapdragon 870. Będzie to pierwszy smartfon marki z tym układem. Ekran to 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz.

Xiaomi Mi 10S ma dostać też baterię o pojemności 4680 mAh z obsługą ładowania o mocy 33 W. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Do premiery jest już blisko i wkrótce wszystko stanie się jasne. Znana specyfikacja techniczna smartfona, choć jeszcze niekompletna, widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 10S – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870 z GPU Adreno 650

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 4680 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

