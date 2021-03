Oppo A94 to nowy smartfon, który doczekał się premiery. Specyfikacja techniczna jest już znana. Zobaczmy, co oferuje model Oppo A94. Cena jest tajemnicą.

Oppo A94 był obiektem przecieków i teraz odbyła się jego cicha premiera. Cena na razie nie została podana i poznamy ją dopiero z czasem. Znana jest jednak kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy więc, co ma do zaoferowania Oppo A94.

Smartfon ma 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i maksymalnej jasności do 800 nitów. Sercem Oppo A94 jest MediaTek Helio P95 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność na poziomie 4310 mAh i wspiera ładowanie z użyciem ładowarek o mocy do 30 W.

Oppo A94 ma też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwie kamerki 2 MP. Jedna do zdjęć makro, a druga to czujnik głębi. Przedni aparat pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z ColorOS 11. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo A94 – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P95

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4310 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z ColorOS 11

źródło