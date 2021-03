Oppo Find X3 Pro otrzyma ekran LTPO z dynamicznym odświeżaniem

Oppo Find 3 Pro to smartfon, który jest blisko. Urządzenie otrzyma konkretny ekran LTPO. W ten sposób Oppo Find X3 Pro zapewni dynamiczne odświeżanie.

Oppo Find X3 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Debiut zaplanowano na przyszły tydzień. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje związane ze specyfikacją techniczną. Dowiadujemy się, że Oppo Find X3 Pro dostanie ekran LTPO.

Wspomniany ekran LTPO dla Oppo Find X3 Pro dostarczył Samsung Display. To wysokiej jakości panel OLED E4, który zapewni dynamiczne odświeżanie obrazu. Dokładnie w zakresie od 5 do 120 Hz. To przyczyni się na oszczędność baterii.

O Oppo Find X3 Pro wiemy już naprawdę sporo. Smartfon nie będzie tani. Jego ceny w Europie mają kształtować się na poziomie 1000-1200 euro. Pamiętajmy jednak, że to konkretny flagowiec z bardzo dobrym wyposażeniem. Znana specyfikacja techniczna modelu widoczna jest poniżej.

Oppo Find X3 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z SuperVOOC 65 W

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z ColorOS 11

