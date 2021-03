Galaxy A22 5G już blisko. Samsung szykuje cztery kolory obudowy

Galaxy A22 5G to nowy smartfon marki Samsung. Pojawiły się nowe informacje obejmujące kolory obudowy i wersje. Zobaczmy, co zaoferuje Samsung Galaxy A22 5G.

Samsung Galaxy A22 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Będzie to najtańszy telefon Koreańczyków zgodny z sieciami nowej generacji. W sieci pojawiły się nowe informacje o tym modelu. Obejmują one planowane kolory obudowy oraz wersje z podziałem na rozmiar pamięci.

Samsung Galaxy A22 5G otrzyma cztery kolory obudowy. Są to szary, biały, jasnozielony i fioletowy. Spodziewajmy się też wariantów mających 32 lub 64 GB miejsca. Cena powinna być niższa od 300 euro, ale dokładne kwoty na razie nie są znane. To smartfon, o którym na razie wiadomo bardzo niewiele.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A22 5G na razie nie jest znana

Galaxy A22 będzie najtańszym w historii smartfonem marki Samsung, który otrzyma modem 5G. Jego dokładna specyfikacja techniczna na razie jest jednak tajemnicą. Spodziewajmy się prostszych i tańszych podzespołów, jak na taką półkę cenową przystało. Premiera powinna odbyć się w przyszłym kwartale. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

