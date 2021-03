POCO X3 ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Będzie to przebrandowany Redmi K40. W drodze jest też inny smartfon. To POCO X3 Pro, który też jest blisko.

POCO F3 to przebrandowany Redmi K40. Premiera tego smartfona jest blisko. Teraz dowiadujemy się, że ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Marka szykuje coś jeszcze. To telefon o nazwie POCO X3 Pro, o którym to jednak wiadomo niewiele.

Plotki mówią o tym, że POCO X3 Pro otrzyma procesor Snapdragon 860 oraz ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Pod obudową pojawi się też bateria o pojemności około 5200 mAh. Tak więc prawdopodobnie to POCO F3 będzie ciekawszym modelem. Na wyjaśnienie zagadki trzeba będzie jednak poczekać.

POCO F3 otrzyma Snapdragona 870 oraz 6,67-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Będzie też bateria 4520 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33 W. Dokładny termin premiery nie jest jeszcze znany. Debiutu spodziewajmy się w drugiej połowie marca. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

POCO F3 / Redmi K40 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870 z GPU Adreno 650

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4520 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

196 gramów

Android 11 z MIUI

źródło