Huawei P50 Pro to smartfon, który trafi na rynek za kilka tygodni. Plotki mówią o połowie kwietnia. Dostępność modeli Huawei P50 ma być ograniczona.

Huawei P50 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Nowych telefonów nie zobaczymy w sklepach jeszcze w marcu, choć ich zapowiedź może odbyć się przed końcem miesiąca. Źródła branżowe powiązane z łańcuchem dostaw mówią o wprowadzeniu modeli na rynek w kwietniu.

Huawei P50 Pro według nowych plotek miałby zadebiutować w połowie przyszłego miesiąca. Mówi się dokładnie o 17 kwietnia. Niestety, wszystko wskazuje na to, że dostępność smartfonów początkowo będzie ograniczona. Wynika to przede wszystkim z ograniczonej liczby układów Kirin 9000, którymi dysponują Chińczycy. Co jest następstwem sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone.

Premiera Huawei P50 Pro coraz bliżej

W każdym razie od premiery smartfona Huawei P50 Pro nie dzieli nas dużo czasu. Plotki mówią o trzech różnych telefonach różniących się wielkością ekranu oraz aparat fotograficznymi. Trudno powiedzieć, jak to będzie w przypadku dostępności w Europie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejne informacje. Te z pewnością pojawią się jeszcze przed oficjalną zapowiedzią.

