Redmi Note 10 Pro Max doczekał się premiery. Cena jest atrakcyjna. Specyfikacja techniczna obejmuje aparat 108 MP. Zobaczmy, co ma Redmi Note 10 Pro Max.

Redmi Note 10 Pro Max to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Zgodnie z zapowiedziami, w Indiach odbyła się premiera całej serii. Ten telefon jest najciekawszy, a jego cena bardzo atrakcyjna. Specyfikacja techniczna jest już znana. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Redmi Note 10 Pro Max z wyjątkiem aparatu 108 MP.

Cena Redmi Note 10 Pro Max atrakcyjna

Redmi Note 10 Pro Max to smartfon, który będzie zapewne hitem. Cena podstawowej konfiguracji to tylko 18999 rupii indyjskich, czyli niespełna tysiąc złotych. Za model z 8 GB RAM i 128 GB miejsca trzeba będzie zapłacić 21999 rupii, czyli około 1150 złotych. W Europie ceny będą wyższe, ale i tak powinny być atrakcyjne. Sprzedaż w Indiach ruszy 18 marca.

W końcu z ekranem AMOLED

Redmi Note 10 Pro Max otrzymał 6,67-calowy ekran AMOLED. Wcześniej Xiaomi stosowało w serii tańsze wyświetlacze LCD. Panel ma rozdzielczość Full HD+ i oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Maksymalna jasność wynosi 1200 nitów, a ponadto jest wsparcie dla HDR10+. Całość pokryto szkłem Gorilla Glass 5.

Pod obudową Snapdragon 732G i brak 5G

Xiaomi w Redmi Note 10 Pro Max zdecydowało się na układ Snapdragon 732G. To całkiem niezły SoC dla średniaków, ale nie oferuje wsparcia dla sieci 5G. Znajdziemy tu tylko modem LTE. Układ wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca i są to kości UFS 2.2. Jest też czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB.

Aparat 108 MP w niskiej cenie

Redmi Note 10 Pro Max jest tani i otrzymał aparat fotograficzny z głównym sensorem Samsung HM2 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (120°) z matrycą 8 MP i kamerkę 5 MP do zdjęć makro. Całość uzupełnia czujnik głębi 2 MP. Przedni aparat fotograficzny pozwoli robić fotki w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5020 mAh z szybkim ładowaniem

Redmi Note 10 Pro Max pod obudową ma baterię o pojemności 5020 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 33 W. Znajdziemy tu też czytnik linii papilarnych z boku obudowy, Wi-Fi 802.11ac czy Bluetooth 5. Nie zabrakło także stereofonicznych głośników i klasycznego złącza słuchawkowego. Obudowa spełnia założenia normy IP52. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na informacje o dostępności w Polsce. Specyfikacja techniczna smartfona Redmi Note 10 Pro Max widoczna jest poniżej.

Redmi Note 10 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 732G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

IP52

Android 11 z MIUI 12

