Xiaomi Mi 11 Ultra to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Premiera musi być coraz bliżej. Urządzenie dostrzeżono na stronie indonezyjskiego urzędu telekomunikacyjnego pod nazwą kodową M2102K1G. Tam sprzęt uzyskał stosowny certyfikat, który przybliża go do debiutu. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi 11 Ultra, bo informacji przybywa.

Wiemy, że Xiaomi Mi 11 Ultra otrzyma aparat fotograficzny z nowym sensorem Samsunga, czyli GN2 50 MP. Pojawi się także kamerka peryskopowa i 120-krotny zoom cyfrowy. Procesor to oczywiście Snapdragon 888. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh.

Poza tym Xiaomi Mi 11 Ultra ma otrzymać ten sam ekran, który jest w tańszym modelu. Będzie to więc 6,8-calowy panel AMOLED o rozdzielczości QHD+. Zapewni on odświeżanie obrazu w 120 Hz. Niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256-512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka do selfie – brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny z sensorem Samsung GN2 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

