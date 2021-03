Redmi Note 10 Pro Max to nowy średniak Xiaomi. Premiera już jutro i wyciekła specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Redmi Note 10 Pro Max.

Redmi Note 10 Pro Max to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Premiera odbędzie się jutro z dwoma innymi telefonami. Cena nie powinna przekroczyć 20 tys. rupii (ok. 1035 zł). Tymczasem przed planowanym debiutem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna modelu Redmi Note 10 Pro Max. Rzućmy sobie na nią okiem.

Redmi Note 10 Pro Max ma 6,67-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 732G, a więc i brak modemu 5G. SoC będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Rozmiar miejsca na dane nie został podany, ale spodziewajmy się opcji 64 i 128 GB. Bateria ma pojemność 5020 mAh i wspiera ładowanie o mocy 33 W.

Ponadto Redmi Note 10 Pro Max ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP, kamerkę do makro 5 MP i czujnik głębi 2 MP. Całość uzupełnia kamera do selfie 16 MP i stereofoniczne głośniki. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Redmi Note 10 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 732G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

IP52

Android 11 z MIUI 12

