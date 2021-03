Mi 11 Lite 5G to nadchodzący smartfon Xiaomi. W Google Play Console pojawiła się jego specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G to wyczekiwany średniak. Smartfon pozyskuje kolejne certyfikaty, które przybliżają go do premiery. Teraz pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Została ona dostrzeżona w Google Play Console. Zobaczmy, co nowego dowiadujemy się o Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Smartfon otrzyma procesor Snapdragon 765G, który będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Następnie mamy ekran o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Przecieki mówią o tym, że będzie to wyświetlacz z Redmi K40. Google Play Console ujawnia nam także, że Xiaomi Mi 11 Lite 5G pracuje pod kontrolą Androida 11. Naturalnie z autorską nakładką MIUI 12.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G powinien zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Pojawi się także model z modemem LTE i w nim zabraknie NFC. Taki wariant ma trafić do sprzedaży w Indiach. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 765G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny z sensorem 64 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

