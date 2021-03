Meizu 18 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena i specyfikacja techniczna są znane. Zobaczmy, co oferuje Meizu 18 Pro.

Meizu 18 Pro to smartfon, który doczekał się premiery. Cena nie jest niska, ale jest to konkretny flagowiec, który ma rywalizować o klientów w półce premium. Przedsprzedaż rusza dziś, a pierwsze dostawy zaplanowano na 8 marca. Zobaczmy sobie specyfikację techniczną Meizu 18 Pro i ceny.

Ceny Meizu 18 Pro

model z 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane – 4999 juanów (ok. 2900 zł)

model z 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane – 5499 juanów (ok. 3200 zł)

model z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane – 5999 juanów (ok. 3500 zł)

Meizu 18 Pro ma 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ z HDR10+, odświeżaniem w 120 Hz i jasnością do 1300 nitów. Procesor to Snapdragon 888 wspomagany przez 8 lub 12 GB RAM typu LPDDR5. Kości na dane to UFS 3.1. Bateria ma pojemność 4500 mAh.

Ponadto Meizu 18 Pro ma aparat z głównym sensorem Samsunga 50 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 32 MP, teleobiektyw z sensorem 8 MP i czujnik ToF. Przednia kamerka ma matrycę 20 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Meizu 18 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RaM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 32 + 8 MP + ToF

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z Flyme 9

