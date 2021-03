Galaxy S21 Ultra 5G z oceną w DxOMark. Aparat gorszy od tego z S20

Galaxy S21 Ultra 5G to flagowiec marki Samsung, który miał dostać konkretny aparat. Sprawdzili go twórcy DxOMark Mobile. Kamera uzyskała łączną ocenę w postaci 121 punktów. Tak, jest to wynik o 5 punktów gorszy w porównaniu do modelu Galaxy S20 z 2020 roku. Jak to możliwe?

DxO wyjaśnia, że Samsung Galaxy S21 Ultra 5G rzeczywiście ma dobry aparat, ale odstaje on kamer konkurencji. Fotografowanie oceniono na 128 punktów, a nagrywanie wideo na 98 punktów. Możliwości z zakresu zoomu uzyskały ocenę w postaci 76 punktów. Najlepiej więc nie jest.

Wprowadzone zmiany względem poprzednika sprawiły, że Samsung Galaxy S21 Ultra 5G musi zadowolić się w DxOMark Mobile gorszym wynikiem w porównaniu do S20. Trochę szkoda, choć tutaj pewnie część z niedociągnięć będzie można poprawić drogą programową. Jednak na ten moment werdykt pozostaje taki, a nie inny. Dane techniczne smartfona znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 gramów

Android 11 One UI 3.1

