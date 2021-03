OnePlus Nord w końcu dostaje aktualizację do systemu Android 11. Wraz z autorską nakładką OxygenOS 11. Na razie trafia do na część egzemplarzy OnePlus Nord.

OnePlus Nord to smartfon, który debiutował w zeszłym roku. Producent zapowiedział dla użytkowników tego smartfona ważne uaktualnienie oprogramowania. To aktualizacja do systemu Android 11 z autorską OxygenOS 11. Update jest już udostępniany. Jednak początkowo nie trafi na zbyt wiele smartfonów.

Na początku Android 11 z OxygenOS 11 trafi tylko na kilka procent smartfonów OnePlus Nord. Aktualizacja udostępniana drogą OTA waży 2910 MB. Producent zaleca naładowanie baterii na poziomie ponad 30 proc. Ponadto mówi o co najmniej 3 GB wolnej przestrzeni w pamięci. Poniżej wykaz zmian.

Aktualizacja Android 11z OxygenOS 11 dla OnePlus Nord – wykaz nowości

System

Aktualizacja do wersji Android 11

Zupełnie nowy projekt interfejsu użytkownika zapewnia wygodniejsze wrażenia dzięki różnym optymalizacjom

Zoptymalizowano stabilność niektórych aplikacji innych firm i poprawiono wrażenia

Ambient Display

Nowo dodany styl zegara Insight

Nowo dodany zawsze włączony wyświetlacz Canvas, który może wyodrębnić kontur obiektu z dowolnego zdjęcia i wyświetlić go na ekranie blokady

Tryb ciemny

Dodano klawisz skrótu do trybu ciemnego, rozwiń szybkie ustawienie, aby włączyć

Teraz obsługuje automatyczne włączanie funkcji i dostosowywanie zakresu czasu

Shelf

Zupełnie nowy interfejs Shelf

Nowo dodany widżet pogodowy z inteligentniejszym efektem animacji

Galeria

Nowo dodana funkcja Story, która może automatycznie tworzyć cotygodniowe historie, korzystając z lokalnych zdjęć i filmów

Zoptymalizowano prędkość ładowania, aby poprawić wrażenia z podglądu obrazu

