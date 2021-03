Mi 11 Pro i Xiaomi Mi 11 Ultra to smartfony, które mogą być blisko. Możliwe, że zobaczymy oba. Sugeruje to nowy przeciek związany właśnie z edycją Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro i Xiaomi Mi 11 Ultra to dwa flagowce, które w plotkach pojawiają się od jakiegoś czasu. Do niedawna sądzono, że na rynek trafi jednak tylko ten drugi smartfon. Natomiast pierwszy miałby zostać pominięty. Zdaje się jednak temu przeczyć nowy przeciek. Dotyczy on etui dla nadchodzącego modelu.

Wspomniane etui widać poniżej. Dziś już wiemy, jak został zaprojektowany aparat fotograficzny modelu Ultra. To duża wyspa, gdzie nawet zmieszczono niewielki wyświetlacz. W wersji Pro miałby pojawić się mniejszy moduł. Wcięcia w pokrowcu ujawniają kamerkę peryskopową. Widać też napis 50MP. Jak dobrze wiemy, Chińczycy planują umieścić główny sensor właśnie z taką matrycą.

Xiaomi Mi 11 Pro i Ultra będą różnić się ceną

Jeśli firma rzeczywiście zdecyduje się na wprowadzenie obu telefonów, czego nadal nie możemy być pewni, to spodziewajmy się, że cena Xiaomi Mi 11 Ultra będzie odczuwalnie wyższa względem wersji Pro. Trudno jednak powiedzieć, czego dokładnie się spodziewać. Z pewnością jednak będą to kwoty na poziomie 5 tys. juanów i wyższe.

źródło