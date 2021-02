Składany smartfon Xiaomi na wczesnym etapie projektowania został pokazany już dwa lata temu. Jednak premiera tego urządzenia ciągle się nie odbyła. Kiedy więc możemy spodziewać się tego urządzenia? Nowe plotki mówią o tym, że debiut może być naprawdę blisko. Sprzęt możemy zobaczyć już nawet w przyszłym miesiącu.

Składany smartfon Xiaomi jest już certyfikowany. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową M2011J18C. Wiemy, że otrzyma giętki ekran OLED o przekątnej 8,03 cala oraz modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Dowód na to widzimy poniżej. Poza tym prawdopodobnie otrzyma procesor Snapdragon 888, a więc najwydajniejszy SoC dla flagowców.

Składany smartfon Xiaomi nie będzie tani

Cena urządzenia nie jest znana. Nie spodziewajmy się jednak, że składany smartfon Xiaomi będzie tani. Będzie to urządzenie z wyższej półki cenowej. Co prawda, pewnie nie tak drogie, jak Huawei Mate X2, który w Chinach kosztuje blisko 20 tys. juanów. Jednak z pewnością nie będzie to sprzęt na każdą kieszeń.

