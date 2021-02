Samsung Galaxy A32 po fali przecieków doczekał się debiutu. Premiera odbyła się w Rosji, gdzie cena została ustalona na poziomie 19990 rubli (ok. 1000 zł) za model z 64 GB miejsca. Wariant 128 GB kosztuje 200 rubli (ok. 100 zł) więcej. Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne obudowy smartfona Samsung Galaxy A32.

Samsung Galaxy A32 ma 6,4-calowy ekran z odświeżaniem w 90 Hz. To panel Infinity-U o rozdzielczości Full HD+. Pod obudową znajduje się procesor MediaTek Helio G80 wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Bateria o pojemności 5000 mAh może być ładowana z użyciem ładowarki o mocy 15 W.

Ponadto Samsung Galaxy A32 ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Jest też obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwie kamerki 5 MP (czujnik głębi i do zdjęć makro). Przedni aparat ma sensor 20 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z One UI 3. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A32 – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G80

4 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca

czytnik kart microSD

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

184 gramy

Android 11 z One UI 3

