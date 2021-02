Mi 12 to flagowiec Xiaomi na 2022 rok. Ma to być pierwszy smartfon z SoC Snapdragon 895. Na debiut telefonu Xiaomi Mi 12 jednak trochę sobie poczekamy.

Xiaomi Mi 12 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiera odbędzie się dopiero za niespełna rok. Jednak już teraz urządzenie jest w trakcie wczesnych prac projektowych, co jest normalne. Dowiadujemy się, że ma to być pierwszy telefon na rynku z układem Snapdragon 895, choć jego finalna nazwa może być inna.

Xiaomi i Qualcomm blisko współpracują ze sobą już od kilku lat. To skutkuje tym, że pierwsze flagowce z najnowszymi układami Snapdragon najpierw pojawiają się w ofercie tej chińskiej marki. Potem trafiają dopiero do innych modeli. Wraz z telefonem Mi 12 powinno być podobnie. Spodziewajmy się także modemu 5G Snapdragon X65.

Xiaomi Mi 12 z układem Snapdragon 895 będzie potężnym flagowcem

Nowy procesor Qualcomma zapewni olbrzymią moc w smartfonie Xiaomi Mi 12. Wiemy, że produkcją zajmie się firma TSMC. Na premierę telefonu jednak trochę sobie poczekamy. Nie spodziewajmy się go wcześniej niż na przełomie 2021 i 2022 roku.

