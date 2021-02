Huawei P50 Pro Plus otrzyma aparat z sensorem Sony IMX800. Wiemy, z czego ma składać się ta kamera. Zobaczmy, co tutaj zaoferuje Huawei P50 Pro Plus.

Huawei P50 Pro Plus to smartfon, którego premiera ma odbyć się pod koniec marca. Będzie to najbogatsza wersja nowego flagowca Chińczyków, który w przeciekach pojawia się już od dłuższego czasu. Teraz pojawiły się nowe informacje obejmujące aparat fotograficzny. Spodziewajmy się nowego sensora Sony IMX800.

Huawei P50 Pro Plus ma być jednym z pierwszych smartfonów z nowym sensorem Sony IMX800. Ma on matrycę 50 MP. Źródło informacji wspomina łącznie o pięciu elementach kamery. Poza głównym obiektywem pojawi się także ultraszerokokątny i teleobiektyw. Następnie mamy kamerkę peryskopową do zoomu oraz sensor ToF.

Aparat Huawei P50 Pro Plus może być najlepszy

Domyślamy się, że aparat modelu Huawei P50 Pro Plus będzie aspirować do roli lidera w rankingu DxOMark Mobile. Pewnie zajmie tam pierwsze miejsce, na którym to potem pozostanie jakiś czas. Pewne plotki mówią jednak o tym, że na dostępność nowych telefonów chińskiej marki będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Warto to mieć na uwadze.

