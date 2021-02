Redmi K40 Pro Plus to typowy smartfon marki Xiaomi. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna z górnej półki. Zobaczmy, co oferuje Redmi K40 Pro Plus.

Redmi K40 Pro Plus to topowy flagowiec z trzech telefonów, które pokazano dziś w Chinach. Cena tego urządzenia jest niższa w porównaniu do Mi 11, który dziś debiutuje w Polsce. Natomiast nic mu nie brakuje. Specyfikacja techniczna jest naprawdę konkretna. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Redmi K40 Pro Plus.

Cena Redmi K40 Pro Plus niższa od Xiaomi Mi 11

Cena Redmi K40 Pro Plus została ustalona na poziomie 3699 juanów, czyli około 2110 zł. To o 300 juanów mniej w porównaniu do podstawowej wersji Xiaomi Mi 11, który kosztuje 3999 juanów. Tymczasem w przypadku modelu submarki otrzymujemy urządzenie z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Jest więc naprawdę co rozważyć.

6,67-calowy ekran AMOLED

Redmi K40 Pro Plus ma 6,67-calowy ekran AMOLED, które otrzymały pozostałe dwa modele. To wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. Rozdzielczość panelu to 1080 x 2400 pikseli. Mamy tu także odświeżanie obrazu w 120 Hz oraz maksymalną jasność na poziomie aż 1300 nitów. Jest też wsparcie dla HDR10+ czy MEMC.

Snapdragon 888, czyli najwydajniejszy SoC

Redmi K40 Pro Plus pod względem wydajności na pewno nie będzie odstawać od innych flagowców. Pod obudową ma mocny procesor Snapdragon 888. Układ wspomagany jest przez 12 GB pamięci RAM i tylko tą konfigurację w przypadku tego modelu przewidział producent. Innych nie będzie.

Aparat fotograficzny 108 MP

Na pokładzie Redmi K40 Pro Plus jest też aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. To czujnik ISOCELL Samsunga. Następnie mamy obiektyw szerokokątny (119°) z matrycą 8 MP. Całość uzupełnia kamerka 5 MP przeznaczona do robienia zdjęć makro. Przedni aparat fotograficzny pozwoli robić zdjęcia w jakości 20 megapikseli.

Bateria 4520 mAh z nie najszybszym ładowaniem

Redmi K40 Pro Plus otrzymał ten sam akumulator, co pozostałe dwa telefony z serii. To bateria o pojemności 4520 mAh, którą można ładować z użyciem ładowarki o mocy do 33 W. Nie jest to więc zbyt szybkie ładowanie, ale też nie wolne. Smartfon ma też Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC czy głośniki stereofoniczne i certyfikat Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z MIUI 12. Specyfikacja techniczna Redmi K40 Pro Plus widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi K40 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4520 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

