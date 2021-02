Redmi K40 to seria, którą Xiaomi zaprezentowało w Chinach dziś. Topowa wersja to model Pro Plus. Urządzenie jest z pewnością ciekawe, ale nie od dziś mówi się, że telefony te lub raczej jeden z nich, zadebiutują poza Państwem Środka pod marką POCO. Tymczasem na stronie urzędu IMDA dostrzeżono nowy model z modemem 5G.

IMDA nadało certyfikat smartfonowi firmy POCO z 5G o nazwie kodowej M2012K11AG. Tak więc wygląda na to, że rzeczywiście będzie to przebrandowany Redmi K40. Xiaomi zrobi tak nie pierwszy raz, gdy na inne rynki wprowadzi ten sam sprzęt pod inną marką. Niestety, dokładnej nazwy nowego modelu na razie jeszcze nie znamy. Tutaj pozostają jedynie domysły.

Nowy POCO z 5G to Redmi K40, ale nie model Pro Plus

Domyślamy się, że tym tajemniczym smartfonem POCO z modemem 5G będzie jeden z Redmi K40. Jednak nie spodziewajmy się, że to najdroższy model z dopiskiem Pro Plus w nazwie. Raczej ten podstawowy lub pośredni wariant Pro. Na więcej szczegółów trzeba będzie na razie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło