Realme GT 5G jest już blisko. Cena tego smartfona będzie niska. Będzie to dobry konkurent dla Redmi K40. Zobaczmy, co już wiemy o Realme GT 5G.

Realme GT 5G to smartfon, który będzie rywalizować o klientów z Redmi K40 debiutującym dziś. W sieci pojawiła się cena nowego flagowca Chińczyków. Teaser udostępniony na łamach Weibo ujawnia nam, że będzie to kwota poniżej 2999 juanów (ok. 1720 zł). Nie jest to więc dużo, gdy pod uwagę weźmiemy fakt, że Realme GT 5G dostanie procesor Snapdragon 888.

Realme GT 5G zadebiutuje już po Redmi K40. Ten drugi smartfon ma premierę w Chinach dziś i wiemy, że jego cena ma startować od 2999 juanów. Flagowiec konkurencji zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Dokładnie 4 marca.

O Realme GT 5G wiadomo już całkiem sporo. Smartfon dostanie duży ekran o przekątnej 6.8 cala. Następnie mamy aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Nie zabraknie także baterii 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Realme GT 5G – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

od 6 do 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

