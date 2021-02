Xiaomi Mi 11 ma dziś polską premierę. Będzie transmisja na żywo. Jeśli zastanawiacie się, gdzie oglądać premierę Xiaomi Mi 11, to mamy odpowiedź.

Xiaomi Mi 11 to smartfon, który w Chinach debiutował pod koniec grudnia. Potem także w Europie. Natomiast dziś odbędzie się polska premiera, na którą zapewne czeka sporo fanów marki. Będzie transmisja na żywo, gdzie będzie można oglądać to wydarzenie. Gdzie to będzie można zrobić?

Gdzie oglądać polską premierę Xiaomi Mi 11

Transmisja z polskiej premiery Xiaomi Mi 11 będzie odbywać się na Facebooku oraz YouTubie marki. Live stream będziecie mogli obejrzeć poniżej. Wtedy też poznamy polskie ceny. Już teraz wiadomo jednak, że te nie będą najniższe. Dowiemy się też, kiedy ruszy sprzedaż w kraju. Start konferencji zaplanowano na godzinę 18:00.

Xiaomi Mi 11 to ciekawy smartfon. Firma szykuje się też do premiery modeli Lite oraz wypasionego Ultra. To ostatnie urządzenie otrzyma konkretny aparat fotograficzny. Specyfikacja techniczna smartfona debiutującego dziś w Polsce widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Global – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.85 + 13 MP f/2.4 + 5 MP f/2.4

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

194 gramy

Android 11 z MIUI 12

