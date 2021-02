One UI 3.1 trafia na Galaxy Note 10 Plus i 10. Aktualizacja pojawiła się w Niemczech. Wkrótce One UI 3.1 trafi także na modele Samsung Galaxy S10.

One UI 3.1 to aktualizacja, która trafia sukcesywnie na kolejne telefony. Teraz nadszedł czas na smartfony Samsung Galaxy Note 10 Plus i Note 10. Uaktualnienie dla tych modeli pojawiło się za naszą zachodnią granicą. Otrzymują je egzemplarze pochodzące z niemieckiej dystrybucji.

Aktualizacja do One UI 3.1 dla Galaxy Note 10 Plus udostępniana jest wraz z firmware oznaczonym ciągiem znaków N975FXXU6FUBD. Mniejszy model otrzymuje wersję N970FXXU6FUBD. Uaktualnienie wdrażane drogą OTA waży około 1 GB. Ponadto zawiera już marcowe poprawki bezpieczeństwa.

Aktualizacja One UI 3.1 już dla Galaxy Note 10, a wkrótce też S10

One UI 3.1 wkrótce zacznie pojawiać się także na smartfonach Samsung Galaxy Note 10 pochodzących spoza niemieckiej dystrybucji. To tylko kwestia czasu, aż aktualizacja będzie wdrażana na kolejnych rynkach. Jeśli czekacie na to oprogramowanie na Galaxy S10, to cierpliwości, bo wkrótce się pojawi. Z wcześniejszych deklaracji producenta wynika, że ma to nastąpić w marcu.

