Redmi TV Max to nowy telewizor, który zobaczymy z Redmi K40. Będzie to model z dużym ekranem. Na razie specyfikacja Redmi TV Max jest tajemnicą.

Redmi TV Max to telewizor, który submarka Xiaomi wprowadziła do oferty w 2020 roku. Był to model z wielki ekranem o przekątnej blisko 100 cali, który naprawdę dobrze się sprzedawał. Teraz nadszedł czas na nowy wariant. Ten zostanie zaprezentowany już pojutrze. Wraz ze smartfonami z serii Redmi K40, które zobaczymy 25 lutego. Wtedy odbędzie się też premiera nowego laptopa.

Firma na łamach własnego profilu w społecznościówce Weibo udostępniła teaser, który widzicie poniżej. Poświęcony on jest nowej wersji Redmi TV Max. Oczywiście nie zachowano tu proporcji. Wygląda jednak na to, że producent już teraz sugeruje nam, że będzie to telewizor z naprawdę dużym ekranem. Jak wielki on może być?

Nowy telewizor Redmi TV Max pewnie z ponad 100-calowym ekranem

Redmi TV Max z 2020 roku otrzymał 98-calowy ekran. Nowy telewizor Chińczyków zapewne zaoferuje jeszcze większy wyświetlacz, którego przekątna przekroczy 100 cali. Będzie on więc naprawdę spory. W poście na Weibo pyta fanów właśnie o to, jak wielki ma to być ekran. Do wygrania jest głośnik bezprzewodowy Bluetooth.

