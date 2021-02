Pixel 5a 5G to nadchodzący smartfon Google. W sieci pojawiły się rendery i częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, jak wygląda Google Pixel 5a 5G.

Google Pixel 5a 5G to smartfon, który już pozował na zdjęciach. Teraz mamy okazję zobaczyć pierwsze rendery telefonu, które opracował niezawodny Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. Pojawia się też częściowa specyfikacja techniczna. Na pierwszy rzut oka urządzenie wygląda jak model 4a.

Google Pixel 5a 5G ma 6,2-calowy, płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Rozdzielczość to zapewne Full HD+. Następnie mamy w zasadzie taki sam aparat fotograficzny, który jest w poprzedniku. Projekt wyspy kamery się nie zmienił. Na pleckach widać także czytnik linii papilarnych. W droższych modelach 6 może już znaleźć się pod wyświetlaczem, co sugerują wzmianki w systemie Android 12. Rendery widzicie poniżej.

Dokładna specyfikacja techniczna Google Pixel 5a 5G na razie tajemnicą

Wiemy, że urządzenie ma dokładnie wymiary 156,2 x 73,2 x 8,8 mm (9,4 mm w miejscu wystającego aparatu). Kompletna specyfikacja techniczna Google Pixel 5a 5G nie jest jednak znana. Pewnie poznamy ją bliżej premiery. Debiut powinien odbyć się w drugim kwartale. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

