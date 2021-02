MyTrendyPhone, czyli kup różne akcesoria dla smartfona i wygraj Xiaomi Mi 10T Pro

Jeśli szukacie różnych akcesoriów dla smartfonów lub miejsca, gdzie szybko i fachowo zostanie wykonana naprawa uszkodzonego sprzętu, to z pomocą przychodzą specjaliści z MyTrendyPhone. Będziecie tu mogli skorzystać z różnych promocji, a przy okazji powalczyć o cennego smartfona Xiaomi Mi 10T Pro.

MyTrendyPhone to firma założona w 2003 roku. Obecnie jest to jeden z największych gigantów oferujących akcesoria dla telefonów i nie tylko, który zatrudnia ponad 300 pracowników. Sieć znajduje się na terenie 13 krajów w Europie. Sprzedaż realizowana jest również w Polsce.

Dlaczego warto kupować w MyTrendyPhone?

Firmie MyTrendyPhone przyświeca cel, którym jest 100 proc. satysfakcja klientów. Sklep oferuje atrakcyjne ceny oraz liczne promocje. Ponadto klienci mogą liczyć na bardzo profesjonalną obsługę i dwuletnią gwarancję na zakupiony sprzęt. Realizacja zamówień odbywa się każdego dnia roboczego, a więc można liczyć również na szybką dostawę zamówionych urządzeń czy akcesoriów.

Do tej pory z oferty MyTrendyPhone skorzystało już ponad 5 mln klientów z różnych krajów. W ofercie firmy znajduje się ponad 100 tysięcy produktów. Są to akcesoria GSM dla wielu różnych popularnych modeli telefonów marek Apple, Xiaomi, Samsung, HTC, LG, Huawei, Nokia, Sony, Asus, OnePlus, Vivo, Oppo czy Motorola. Każdy znajdzie tu etui dla własnego smartfona i wiele innych gadżetów.

Dołącz do Club Trendy i wygraj Xiaomi Mi 10T Pro

Klienci mają również możliwość dołączenia do Club Trendy. W ten sposób można liczyć na rabat w wysokości 7 proc. Wystarczy tyko się zarejestrować. Poza tym można uzyskać informacje o najnowszych promocjach oraz uzyskać bonus w przypadku napraw sprzętu przy wycenie poniżej 420 zł. Co jednak najważniejsze, będziecie mogli liczyć na uczestnictwo w losowaniu nagrody, którą jest smartfon Xiaomi Mi 10T Pro 5G z pamięcią 128 GB o wartości aż 2,5 tys. zł. Jest więc o co powalczyć.

Zepsuty sprzęt? Z tym specjaliści też sobie poradzą

MyTrendyPhone to także profesjonalny serwis pogwarancyjny, gdzie można dokonać naprawy różnych urządzeń. Zbity ekran w telefonie? Wymiana baterii? Nie będzie to żadnym problemem dla specjalistów. Naprawa zostanie wykonana szybko i sprawnie. Poza tym przed rozpoczęciem procesu można liczyć na dokładną wycenę i pomoc eksperta. Firma prowadzi także telefoniczne wsparcie oraz czat na żywo. Odbywa się to 5 dni w tygodniu.