Android 12 doda Dual Standby dla 5G w modelach Pixel 5 i 4a 5G

Android 12 wprowadzi nową funkcję dla modeli Google Pixel 5 i Pixel 4a 5G. To Dual Standby dla 5G. Wzmianek doszukano się w kodzie systemu Android 12.

Android 12 skrywa informacje nie tylko o funkcjach planowanych przez Google dla nowych telefonów. Wygląda na to, że aktualizacja oprogramowania przyniesie też nowości dla modeli Pixel 4a 5G i Pixel 5. Będzie to Dual Standby dla 5G. Coś, co też planowane jest dla iPhone’ów 12 w uaktualnieniu iOS.

Google już od modelu 3a pozwala na jednoczesne korzystanie z karty SIM oraz eSIM. Jednak w przypadku smartfonów Pixel 5 i 4a 5G funkcja Dual Standby nie jest obsługiwana dla sieci nowej generacji. Jedynie dla LTE. To ma zmienić Android 12 dostępny obecnie w wersji Developer Preview. Jeden z użytkowników doszukał się opcji na własnym smartfonie z zainstalowaną platformą. Poniżej zrzut ekranowy.

Finalny Android 12 wniesie Dual Standby w modelach Pixel 4a 5G i 5 dopiero za kilka miesięcy

Użytkownicy Pixeli, którzy nie użytkują poglądowej wersji systemu Android 12 na taką nowość będą musieli poczekać. Jest jednak niemal pewnym, że Dual Standby dla 5G zostanie wprowadzone w modelach 4a 5G i 5 już w momencie udostępnienia finalnej wersji oprogramowania. To nastąpi jednak dopiero w drugiej połowie roku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Signal

źródło