Xiaomi Mi Note 10 Pro to popularny w Polsce średniak. Smartfon otrzymuje uaktualnieniu MIUI 12.1.3.0. Aktualizacja ta bazuje na systemie Android 11. Tym samym model ten doczekał się najnowszej platformy Google. Nowy update nie jest jednak jeszcze ogólnie dostępny.

MIUI 12.1.3.0 dla smartfona Xiaomi Mi Note 10 Pro ma oznaczenie Stable Beta. To oznacza, że producent udostępnił oprogramowanie na razie zawężonemu gronu użytkowników tego telefonu. Z czasem będzie ono wdrażane szerzej. Do momentu, aż trafi do wszystkich właścicieli modelu. Update udostępniany drogą OTA waży 3 GB.

Android 11 z MIUI 12.1.3.0 także dla Xiaomi Mi Note 10 bez dopisku Pro

Aktualizacja oparta na systemie Android 11 udostępniana jest właścicielom Xiaomi Mi Note 10 Pro, ale też modelowi bez dopisku Pro. Wynika to z faktu, że jest to jedno urządzenie różniące się tylko zainstalowaną pamięcią. Uaktualnienie do MIUI 12.1.3.0 zawiera także lutowe poprawki bezpieczeństwa. Tak więc te najnowsze.

