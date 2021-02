Moto G100 to nowy smartfon marki Motorola. Pojawił się w Geekbench, a tam częściowa specyfikacja techniczna. Możliwe, że Moto G100 to przebrandowany Edge S.

Moto G100 to smartfon marki Motorola, który nie miał jeszcze premiery. Został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawiła się jego częściowa specyfikacja techniczna. Już te szczątkowe informacje sugerują, że może to być przebrandowany model Edge S z układem Snapdragon 870, który niedawno debiutował w Chinach. Zobaczmy, co już wiemy o Moto G100.

Testowany w Geekbench smartfon Moto G100 ma procesor Snapdragon 870 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Całość pracowała pod kontrolą systemu Android 11. Więcej szczegółów baza tego benchmarku nie ujawnia. Jeśli rzeczywiście jest to przebrandowany model Edge S, to wiemy, czego można się spodziewać.

Motorola Edge S to smartfon mający 6,7-calowy ekran IPS i baterię o pojemności 5000 mAh. Poczwórny aparat fotograficzny ma główny sensor 64 MP. Znajdziemy tu też podwójną kamerkę do selfie. Tak więc przypuszczalna specyfikacja techniczna Moto G100 prezentuje się następująco.

Motorola Edge S / Moto G100 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2520 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 + 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 16 + 2 MP + ToF

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe

czytnik linii papilarnych

Android 11

