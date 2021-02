Huawei Mate X2 to nowy składany smartfon. Cena nie jest niska, ale specyfikacja techniczna jest z górnej półki. Zobaczmy, co oferuje Huawei Mate X2.

Huawei Mate X2 to składany smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Dziś, zgodnie z zapowiedziami, odbyła się jego premiera. Urządzenie zostało zaprezentowane w Chinach. Specyfikacja techniczna jest konkretna. Jednak cena Huawei Mate X2 nie jest niska.

Cena Huawei Mate X2 bardzo wysoka

Huawei Mate X2 w Chinach będzie dostępny w dwóch wersjach. Cena podstawowej konfiguracji technicznej to 17999 juanów, czyli około 10,3 tys. złotych. Droższy model kosztuje 18999 juanów, czyli około 10,9 tys. złotych. Tanio nie jest, a pamiętajmy, że w Europie będzie jeszcze drożej.

8-calowy ekran OLED składany jak książka

Huawei Mate X2 ma składany ekran OLED o przekątnej 8 cali i rozdzielczości 2480 x 2200 pikseli. Składa się on do środka. Po złożeniu użytkownik ma do dyspozycji dodatkowy wyświetlacz o rozdzielczości 2700 x 1160 pikseli. Oba ekrany są w stanie wyświetlać obraz w 90 Hz. Tutaj akurat mamy gorszą jakość w porównaniu do Galaxy Z Fold 2, gdzie Samsung zaimplementował odświeżanie w 120 Hz.

Procesor Kirin 9000 5G

Huawei Mate X2, jak nietrudno się domyślić, ma ostatni procesor Chińczyków. To autorski SoC HiSilicon Kirin 9000 5G, który jest naprawdę bardzo wydajnym układem. Chip wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Tu producent mógł chociaż pokusić się o 12 GB, gdyż ceny nie są przecież niskie. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Można je rozszerzyć z użyciem kart pamięci NM. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 55 W.

Konkretny aparat fotograficzny

Huawei Mate X2 ma konkretny aparat z głównym sensorem RYYB 50 MP z OIS. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 16 MP i teleobiektyw (z OIS) 12 MP oraz kamerkę peryskopową z czujnikiem 8 MP, która zapewnia 10-krotny zoom.

Składany smartfon Hauwei Mate X2 ma również Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 czy NFC. Nie zabrakło też USB C. O złączu słuchawkowym można zapomnieć. Całość pracuje pod kontrolą system Android 10 z autorską nakładką EMUI 11. Specyfikacja techniczna składanego smartfona widoczna jest poniżej.

Huawei Mate X2 – specyfikacja techniczna

8-calowy składany ekran o rozdzielczości 2480×2200 pikseli z odświeżaniem 90 Hz

6,45-calowy ekran o rozdzielczości 2700×1160 pikseli z odświeżaniem 90 Hz

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000 5G

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,8×145,8×8,2 mm

Android 10 z nakładką EMUI 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Signal

źródło