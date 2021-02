Android 12 jest dostępny w wersji DP. Google umieściło w nim ukryte ustawienia inspirowane One UI 3 Samsunga. Zobaczmy, jak to wygląda w Androidzie 12.

Android 12 jest już dostępny w wersji Developer Preview. W maju zostanie udostępnione wydanie beta. Wiemy, że Google ma wprowadzić w nowym zielonym robocie zmiany wizualne i design Material NEXT. Co ciekawe, w oprogramowaniu już teraz znajdują się ukryte ustawienia. Są one inspirowane nakładką One UI 3 firmy Samsung.

Nowość odkrył Mishaal Rahman. Te ukryte ustawienia w systemie Android 12 Developer Preview nie są normalnie dostępne. Google je zablokowało, ale można to aktywować. Gdy się to zrobi, to zaczyna to wyglądać w sposób zaprezentowany na poniższych zrzutach ekranowych i animacji. Inspiracje nakładką One UI 3 Samsunga są tu bardzo widoczne.

Android 12 ma na razie ukryte ustawienia inspirowane One UI 3, ale to się zmieni

Google na razie nie odkryło przed nami jeszcze wszystkich kart. Pamiętajmy, że Android 12 Developer Preview to wydanie poglądowe skierowane do deweloperów. Dlatego tutaj zmiany wizualne nie są istotne. Te zostaną pewnie odkryte wraz z zapowiedzią wersji beta. Tam powinny być już odblokowane.

Android 12 beta powinien zostać udostępniony niedługo po konferencji Google I/O 2021, która odbędzie się w maju. Na razie nie znamy dokładnego terminu wydarzenia. Pewnie jednak nastąpi to w pierwszej połowie miesiąca. Na więcej szczegółów trzeba poczekać. Te ukryte ustawienia inspirowane One UI 3 to z pewnością nie wszystko, co się zmieni.

