Galaxy A52 5G to wyczekiwany średniak marki Samsung. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy, co zaoferuje smartfon Samsung Galaxy A52 5G.

Samsung Galaxy A52 5G to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jest to wyczekiwany telefon, co wynika z faktu dobrego przyjęcia na rynku poprzednich modeli z serii A50 i A51. Premiera jest już blisko. Niedawno do sieci wyciekła cena i niemal kompletna specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Samsung Galaxy A52 5G.

6,5-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem w 120 Hz

Samsung Galaxy A52 5G otrzyma 6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Najważniejszą nowością będzie możliwość wyświetlania obrazu w 120 Hz. Koreańczycy w końcu wprowadzają taką funkcję do tańszych smartfonów, co z pewnością cieszy. Czytnika linii papilarnych spodziewajmy się pod wyświetlaczem.

Procesor Snapdragon 750G

Wiemy, że Samsung Galaxy A52 5G otrzyma układ SoC Snapdragon 750G. Będzie on wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM (w zależności od rynku). Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Będzie też czytnik kart pamięci microSD. W tańszym modelu z modemem LTE, który też jest w drodze, zostanie zaimplementowany procesor Snapdragon 720G.

Poczwórny aparat fotograficzny

Samsung Galaxy A52 5G otrzyma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP. Pojawi się też czujnik głębi oraz aparat do zdjęć makro. Te dodatkowe elementy otrzymają sensory 5 i 2 MP. Przednia kamerka do selfie pozwolić robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Cena modelu Samsung Galaxy A52 5G już znana

Wiemy, że cena podstawowej wersji Samsunga Galaxy A52 5G wyniesie w Europie 429 euro. To oznacza, że w Polsce należy się spodziewać kwoty na poziomie około 1900 złotych. Model z modemem LTE będzie tańszy. Tutaj cena ma wynieść 349 euro, czyli około 1565 złotych. Planowane są cztery wersje kolorystyczne obudowy.

Bateria o pojemności 4500 mAh

Samsung Galaxy A52 5G otrzyma ponadto baterię o pojemności 4500 mAh. Akumulator będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Niestety, funkcji bezprzewodowego ładowania tu nie będzie, co warto mieć na uwadze. Nie zabraknie za to NFC. Premiera w marcu. Znana specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A52 5G widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A52 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G z GPU Adreno 619

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

159,9 x 75,1 x 8,4 mm

Android 11 z One UI 3

źródło: opracowanie własne