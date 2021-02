Android 12 beta to poglądowe wydanie oprogramowania, na które czekają fani zielonego robota. Doszukano się w nim pewnych nowości związanych z Pixelami 6. W tym tygodniu Google udostępniło edycję Developer Preview, która skierowana jest do deweloperów aplikacji. Jaka jest stabilność tego oprogramowania i czy warto instalować je na telefonie już teraz? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Android 12 Developer Preview to nie wersja beta, co trzeba przede wszystkim mieć na uwadze. To wczesnopoglądowa edycja oprogramowania, która nie oferuje takiej stabilności, aby systemu można było używać normalnie na co dzień. Pewne rzeczy wymagają dopracowania. Jednak wczesne raporty użytkowników wskazują na to, że pod tym względem nie jest wcale źle. Oczywiście są pewne aplikacje, które odmawiają posłuszeństwa i mogą ulec zamknięciu. Tak jest m.in. z Twitterem, ale na tym etapie to normalne. Nie ma ich jednak zbyt wiele. Innym problemem są funkcje biometryczne, ale te zazwyczaj odmawiają posłuszeństwa na tym etapie prac nad oprogramowaniem.

Edycja Developer Preview jeszcze z błędami i lepiej poczekać na system Android 12 beta

Tak więc nie oszukujmy się, ale wydanie Developer Preview nie jest dla każdego. Z pewnością nie jest to system, który nadaje się do codziennego użytkowania telefonu w wygodny sposób. Znacznie lepiej będzie na etapie, gdy Android 12 wskoczy w fazę beta. Tutaj powinno być znacznie mniej problemów. To ma nastąpić w maju. Wiemy też, że harmonogram prac zaprezentowany przez Google zakłada cztery bety przed finalnym wydaniem. W przypadku edycji Developer Preview ma być ich trzy.

