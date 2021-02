Samsung Galaxy A32 4G na renderach. Jest też częściowa specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A32 4G to smartfon, który pojawiał się w przecieku. Teraz w sieci pojawiły się rendery prasowe urządzenia. Premiera telefonu jest już blisko. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiemy o modelu Samsung Galaxy A32 4G.

Smartfon ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Samsung Galaxy A32 4G powinien też dostać obiektyw szerokokątny, kamerkę do zdjęć makro oraz czujnik głębi. Ekran to około 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+. To panel ze wcięciem dla kamery do selfie w kształcie litery U. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh.

Plotki mówią też o tym, że Samsung Galaxy A32 4G ma dostać procesor MediaTek Helio G85. SoC powinien być wspomagany przez 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 64 lub 128 GB miejsca. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A32 4G – specyfikacja techniczna

~6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło