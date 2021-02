Pixel 6 5G to smartfon Google, który zadebiutuje później w 2021 roku. Jedną z nowości ujawnia Android 12. Zobaczmy, co może otrzymać Google Pixel 6 5G.

Google Pixel 6 5G to smartfon, który zobaczymy później w tym roku. Jedną z planowanych nowości może ujawniać system Android 12, który został już udostępniony we wczesnej wersji Developer Preview. W jego kodzie doszukano się ciekawych wzmianek. Zobaczmy, co tam dokładnie znaleziono.

Wzmianki, które zawiera Android 12, wskazują na czytnik linii papilarnych znajdujący się na ekranie. Tak, Google Pixel 6 5G w końcu może otrzymać go pod wyświetlaczem, jak to jest w wielu smartfonach innych marek. Do tej pory telefony giganta z Mountain View mają takie czytniki na pleckach.

Android 12 ujawnia jeszcze inną nowość dla Google Pixel 6 5G

W kodzie systemu Android 12 doszukano się czegoś jeszcze. Google Pixel 6 5G otrzyma również wsparcie dla Face Unlock. W oprogramowaniu pojawiają się wzmianki o „ułatwieniu w odblokowywaniu telefonu” właśnie poprzez mechanizm rozpoznawania twarzy. Cóż, na więcej informacji na razie trzeba będzie poczekać. Te poznamy bliżej planowanej premiery.

