OnePlus 9 to smartfon, który jest coraz bliżej. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna z aplikacji AIDA64. Zobaczmy, co zaoferuje model OnePlus 9.

OnePlus 9 jest obiektem przecieków od dawna. Całkiem sporo wiemy już o wersji Pro. Teraz pojawiła się specyfikacja techniczna tańszego modelu. Pochodzi ona z aplikacji AIDA64. Zobaczmy sobie, co już wiemy o smartfonie OnePlus 9.

Dostrzeżony w AIDA64 OnePlus 9 ma 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 888 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4500 mAh.

Pojawiają się także niekompletne informacje o kamerach. Tu jednak mamy do czynienia z zaniżonymi parametrami. Wygląda na to, że OnePlus 9 Pro ma aparat do selfie z matrycą 16 MP. Natomiast główny sensor z tyłu to 48 MP. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11. Znana specyfikacja techniczna smartfona, ale ciągle niekompletna, widoczna jest poniżej.

OnePlus 9 – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 lub 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

