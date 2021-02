Redmi K40 Pro to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Xiaomi zaczyna podgrzewać atmosferę i opublikowało serię teaserów. Na jednym z nich ujawniona aparat fotograficzny smartfona. Widzieliśmy go już wcześniej na zdjęciach, które krążyły po sieci.

Nowe zajawki opublikowane przez Xiaomi ujawniają nam, że smartfon otrzyma procesor Snapdragon 888. Ten układ trafi do Redmi K40 Pro, bo w tańszym modelu spodziewamy się Snapdragona 870. Będzie też aparat fotograficzny, który również widać na jednym z poniższych teaserów. Kamera ta wygląda całkiem ciekawie.

Redmi K40 Pro otrzyma aparat fotograficzny z sensorem 108 MP

Wiemy, że w Redmi K40 Pro znajdzie się aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 108 MP. Podobnie, jak to jest w Xiaomi Mi 11. W tańszym modelu ma to być czujnik 64 MP. Dokładne szczegóły tej kamery, jak i specyfikacja techniczna flagowca ciągle nie są znane. Do premiery jest już jednak blisko.

